竹東鎮二重、三重、頭重、員山柯湖等外五里，鄰近新竹科學園區，近10年來大型建案，設籍人口已超過3萬人，衍生交通問題，立委林思銘7日邀集相關單位研議「建構外五里交通路網」會議，營建署希望竹東鎮公所和縣府提出生活圈道路拓寬計畫，儘速改善交通現況。

林思銘舉竹東鎮光明路、學府路一帶至少有2200戶，未來3到5年預計還會增加2000戶，現有道路路幅狹小，造成二重國小、二重國中的學子們，上下學步行困難。每逢上下課、上下班時間，車輛進出光明路與公道路、學府路、中興路、中央路等路段都亂成一團，已經成為外五里地區民眾每天的交通惡夢！

立委林思銘（中）邀集相關單位研議「建構外五里交通路網」會議。（林思銘提供／羅浚濱新竹傳真）

林思銘說，常有民眾問他看到外五里的交通塞在哪嗎？馬路在哪裡？你能做些什麼？他特別向鄉親報告，任何道路的拓寬，都需相關權責單位提出拓寬計畫，經費籌措方面，他身為民意代表，義不容辭向中央爭取建設經費。

林思銘說，他為此召集交通部公路總局、營建署道路工程組、縣府交旅處、產發處、工務處、縣議員上官秋燕、林昭錡、竹東鎮公所、竹東分局及里長等開會，共同討論研議「建構外五里交通路網」，期能提出解決或改善之道。

營建署道路工程組副組長蔡亦強 表示，光明路、學府路是串聯竹科、工研院、竹東鎮二重生活圈、中興路生活圈及寶山觀光休憩路線的重要節點，營建署將會全力支持。

蔡亦強請竹東鎮公所、新竹縣政府加快向營建署提出生活圈道路拓寬計畫的申請，改善現有道路之不足，讓孩子們有條可以安全上學的光明大道！