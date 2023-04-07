觀察近年央行公開市場操作，2020年疫情爆發，當年全球央行全面降息救經濟，近二年多來國內閒置資金激增，包括台商資金回流、海外投資款回台避險等，市場熱錢充沛，央行大量發行定存單，回收過剩資金，前年底餘額一度高達9.32兆元、創史上新高水準。

央行去年以來維持緊縮貨幣政策，至今已連五季升息，加上第二、三季都調升存款準備率；但為維持市場流動性，央行也反向減發定存單調節。根據央行統計，自去年6月起，定存單餘額已低於9兆元，但去年11月起外資回頭、去年12月我國貨幣政策轉為溫和緊縮，央行開始逐步加發定存單收回資金，近月餘額持續在8兆元以上。

3月底未到期定存單餘額8.47兆元，銀行主管指出，主因3月外資持續匯出，且清明連假前短期銀行資金需求高峰期效應，央行減發定存單，使餘額較2月底減少957億餘元。

以目前餘額仍在8.5兆以上下，相較於疫情爆發前2020年初的7.69兆元仍有大段落差，顯示市場資金仍是相對充沛。銀行主管表示，後續市場普遍預期全球升息即將到頂，貨幣政策轉趨溫和，整體資金環境維持充裕，央行勢必會加發定存單調節。

不過，後續還有5、6月報稅季，預料未到期定存單餘額將會逐漸下滑。銀行主管說，每年因應報稅季稅款需求，央行照例減發定存單，提供短期資金更充裕的流動性，緊接著又是第三季台股發放現金股利，也會比照辦理，因此，預估屆時未到期定存單不排除跌破8兆元大關。