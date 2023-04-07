屏東縣潮州鎮知名景點「潮州日式歷史文化園區」，每到假日都會湧入大批遊客朝聖，縣府相中園區的潛在量能，特與公所合作在園區內成立青年學院潮州教室，4月起每周三、四固定辦理創業課程，另配合青年就創業輔導中心於每周二至周五專人進駐服務，盼吸引更多青年返鄉開創事業。

屏縣府指出，為促進青年返鄉創業並擴大服務區域，讓居住在大潮州地區的青年能享有更便利的青創資源，今年4月起在潮州日式歷史文化園區內成立青年學院潮州教室，並延續6大主題創業培力課程，持續讓青年力回流、學習與分享，凝聚能量為屏東未來注入新的樣貌。

縣府勞動暨青年發展處表示，培力課程包含開業準備、財務金融、法學知識、經營管理、行銷企畫與品牌建構等，將陪伴青年創業從零開始，並不定期辦理說明會、交流小聚等，讓青年認識更多一起在故鄉打拚的好夥伴。

勞青處指出，除創業知能課程外，青年就創業輔導中心也將進駐提供全方位創業資源與輔導諮詢，有創業需求的青年將由中心指派專人駐地接洽服務，並聘請專業業師，以一對一個案管理的方式，給予創業計畫、企業工商登記、法律、稅務等相關問題建議。

縣府表示，屏東青年學院潮州教室與青年就創業輔導中心潮州諮詢站目前共同設置在潮州日式歷史建築文化園區內，每周三、四將固定辦理青年創業相關課程；每周二至周五上午10點到下午5點則都有專人進駐，協助青年創業諮詢、轉介等相關服務。

此外，縣府還將於25日晚上舉辦「潮青趴-潮州青年X交流趴踢」交流小聚活動，邀請青年共襄盛舉，一起參與議題討論，縣府強調，縣政府願意當年輕人的靠山，陪伴解決青年創業路上的大小事，後續每月詳細課程與活動均可至「屏東縣青年就創業服務網」（https://www.ycpt.org.tw/）、Facebook臉書「屏東縣青年學院」查詢或電洽(08)7558048＃705-706。