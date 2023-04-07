國防部今(7)日表示，針對總統出訪返國專機航線，國軍以專案編組全程掌握，並於進管後責派海空兵力全程戒護。

對於某媒體報導「總統返國專機遭不明干擾」，國防部回應，並非事實，籲請媒體報導前應善盡查證責任，避免傳播不實訊息。

根據某媒體獨家報導，蔡英文總統返國專機疑似受到不明干擾；報導也稱，一架美軍C-40A和一架KC-130也分別從菲律賓和關島啟航，對蔡英文總統專機，有一定護衛功能。

標紅色者為美國KC130。（圖／取自Flight radar24）