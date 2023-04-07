每件珠寶臻品，都蘊藏一個「愛」的故事。喬治傑生（GEORG JENSEN）為迎接即將到來的母親節，邀請百萬暢銷作家人蔣雅淇與女兒關愛詮釋典FUSION珠寶之美，FUSION珠寶以白金、K金、玫瑰金等材質相疊交融，就像是母女連心、如影隨形，藉此頌讚偉大的母愛。
蔣雅淇不僅是事業有成的女強人，也是一個母親，女兒關愛目前就讀全美第一華頓商學院，母女相隔兩地，一個在台灣，一個遠在費城，在母親節的前夕，這對母女透過互相餽贈FUSION珠寶，傳遞彼此最深的情感，FUSION珠寶相連緊扣的意象，代表母愛永不缺席的貼身陪伴。
「女兒關愛勾出我整個人更好的一面，她不只是我的女兒，也是我最好的閨蜜！」蔣雅淇說，母女倆感情很親密，無話不說，她尊重女兒是個獨立的個體，擁有彈性自由的空間，就像是FUSION戒指的組合式設計，白金、K金和玫瑰金可單獨佩戴，也可三件組合起來成為一件戒指，寓意著母女各自擁有自由的空間，但透過相互包容、理解與鼓勵，又可彼此交融。
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