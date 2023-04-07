邁入2023年，迎來的卻是不少老牌名店拉下鐵門謝幕，繼天母茉莉小吃店後，位在大安區的「宮川日本料理」宣布結束營業，讓許多饕客相當不捨，直呼北市CP值最高的日本料理店沒了。

主打日本料理吃到飽的「宮川」，於民國83年開幕，提供生魚片、壽司、手卷、沙拉、炸物、涼拌、炭烤等豐富餐點，現點現做，其中冬天限定的什錦火鍋更是頗受歡迎，在日料店中相較親民的價格，也是客人回頭的原因之一。

老闆在官網發布結束營業公告，只留下短短22字的道別，未提到熄燈原因。(圖／宮川日本料理官網)

未料在清明連假即將結束之際，老闆4日突然於官網發布結束營業公告，寫著「感謝老朋友一路走來的支持與愛護，即日起結束營業」，短短22字道別，但並未說明詳細原因。不少饕客得知後非常不捨，「CP值最高的日料沒了」、「從小吃到大耶」、「怎麼會這樣」。

2023年後，本該是度過疫情，景氣復甦的一年，未料許多名店卻紛紛謝幕，包括在淡水老街經營長達60年的海風餐廳、高雄左營的天水玥秘境鍋物殿、北市天母飄香40年的茉莉小吃店先後都宣布永久停業，讓人始料未及。