隨著邊境開放，台南市再新增2例登革熱境外移入病例，分別為前往泰國、馬來西亞旅行返國後確診，台南今年以來已累計6例。登革熱防治中心主任蘇世斌表示，衛生單位已持續加強個案住家及活動地周邊病媒蚊密度調查、孳清及化學防治等，提醒當地醫療院所提高警覺，加強疑似個案通報。

登革熱防治中心指出，案5為東區大同里個案，2月25日至3月27日與家人前往泰國旅遊，3月29日出現發燒、全身痠痛、後眼窩痛、關節痛、腹脹及倦怠不適等症狀，4月3日前往診所看診， 4月5日到成大醫院登革熱NS1快篩陽性通報，檢驗報告確診登革熱，個案主要活動地為台南市立文化中心、巴克禮紀念公園、東區勝利路、大學路一帶、南區水交社文化園區及竹溪水岸園區兒童遊戲場。

案6為善化區光文里個案，2月4日至3月26日與朋友前往馬來西亞旅遊，4月1日出現發燒、噁心、耳下疼痛等症狀，4月3日前往診所看診，4月6日到成大醫院登革熱NS1快篩陽性通報，檢驗報告確診登革熱，主要活動地為新市區菜市場。

蘇世斌強調，為防範疫情擴散，已持續加強個案住家及活動地周邊之病媒蚊密度調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等，同時提醒當地醫療院所提高警覺且加強疑似個案通報。

據疾病管制署資料顯示，今年全台已有19例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、馬來西亞及越南等東南亞國家，隨著國境管制政策放鬆，國人海外旅遊頻率大幅成長，境外移入個案的社區感染風險壓力也隨之提高，因此，防治必須更努力。

台南市登革熱防治中心上個月初也邀醫界誓師，請醫療院所當「守門員」，及早揪出病例縮短隱藏期，縮短登革熱隱藏期並採取相關防疫行動，避免境外移入病例病毒於社區擴散，導致本土病例發生。