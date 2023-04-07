梁修身、朱陸豪、梁正群、林育品（阿喜）等人今（7）日出席客家電視年度戲劇《暗夜微光》首播記者會。梁修身與梁正群父子倆相隔10年再次以演員身份合作，演出同一個角色豆漿店老闆「老徐」。原先梁正群對於演出爸爸的年輕時期有所猶豫，後認為角色發揮程度大而接演。但梁修身透露兒子答應接演的真正原因，竟是認為這可能是父子倆最後一次合作，這回答還惹哭老婆，因此當面盤問兒子。

梁修身和兒子梁正群劇中在失智時空短暫同框。（客家電視台提供）

梁正群先是害羞頻閃躲，還要求梁修身把頭別過去才願意回答，場面爆笑可愛。梁正群表示父子倆第1次合作時他才30歲剛當演員，這次再合作爸爸已經白髮蒼蒼，自己也45歲、鬍子漸漸變白，「這2年感觸很多，很多事情都要珍惜，視為理所當然就會從手上消失，我們雖然在劇中不會對到戲，但可以在同一個劇組是多麼幸運。」

梁修身感性回應兒子：「我不想特別解讀，但每一句話都含有愛，我平常都叮嚀孩子開車小心，老婆都嫌我囉嗦，但我希望在有生之年孩子們都很平安。」父子深情告白惹哭一旁蔡亘晏。

蔡亘晏表示老公黃健瑋生活上也很囉唆，自己總是任性反擊，因此聽到梁修身的話特別有感觸，「他的擔憂可能比我還多，因為他更珍惜身邊的人，謝謝黃健瑋他是個很溫柔的居家好男人」。

梁正群和爸爸2人劇中不會對到戲，僅失智時空短暫同框，但他會在旁觀察爸爸說話的方式，讓角色不會有太大落差。而這次對梁修身最大的挑戰就是要5秒失智，為此他特地到失智基金會擔任志工，訪談個案從中揣摩。他表示自己年紀也到了，有失智的警惕，「有時眼鏡掛在臉上還在找眼鏡」。

梁修身（左）和朱陸豪劇中飾演一對同袍好兄弟。（羅永銘攝）

朱陸豪在劇中飾演梁修身的師兄「老姜」，他對於失智症照顧很有感，透露母親中風、失智了10年才離開，「有時跟她聊天，她會以為自己是蔣夫人，或是把米倒近洗衣機裡，這是很辛苦的一件事」。