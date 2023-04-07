美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）和白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）在一次私人晚宴上表示，「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）是為了防止中國大陸和俄羅斯破壞世界秩序，澳洲駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）也在晚宴上出席。

據《澳洲人報》（The Australian）7日報導，戴杜羅強調，AUKUS對防堵中國大陸至關重要，他表示，「我們3國承諾以一切可能的方式擊敗中國大陸的威脅和他們對世界秩序的破壞。」AUKUS協議承諾在2040年代之前為澳洲配備至少8艘核動力潛艇，以針對北京和莫斯科或是其他地區的挑戰，美國也將向澳大利亞轉讓核潛艦技術。然後在澳洲建造一系列SSN-AUKUS級核動力潛艇。

然而，AUKUS協議也受到了中國和俄羅斯的譴責，他們表示協議破壞了全球核不擴散規則，澳洲政界對協議的支持出現動搖，工黨對協議是否合適提出質疑。

美國共和黨籍眾議員惠特曼（Rob Wittman）曾對AUKUS協議表達懷疑，但現在表示澳洲的造船廠有朝一日可以為美國海軍建造潛艇。

雖然工黨對AUKUS協議提出質疑，但代表團成員回答美國國會議員提出的問題時表示，工黨對協議的支持仍未動搖。其中參加代表團的帕特森（James Paterson）參議員也表示，有人問及工黨的支持是否會出現動搖，他回答說，這是不可能的。

最後，戴杜羅在演講中強調，面對未來的挑戰，3國必須一起克服技術、財政和政治等問題，以維護全球國家安全，防止中國大陸、俄羅斯和其他對手威脅世界秩序。