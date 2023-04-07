新北市中和區20歲陳姓、康姓男子為多年友人，日前陳男與女友分手，發現康男私下邀約前女友碰面，憤而找康男談判，昨（6日）晚約在中和中安街，雙方見面即發生口角，陳男盛怒下掏出折疊刀，刺傷康男腰部、腿部後逃逸，康男送醫後無生命危險，中和警分局今晚7時許逮捕陳男到案，已帶回偵辦。

警方表示，昨晚10時許接獲報案，中安街發生鬥毆案件，現場有1名傷者，員警趕抵現場，經了解為康姓、陳姓男子因感情糾紛，相約於該處談判，陳男突持刀械攻擊康男，造成康男腰部、腿部刀傷後隨即逃逸，傷者送往雙和醫院後已無大礙。

警方調閱監視器，發現案發後陳嫌搭乘自小客車逃離現場，經聯繫自小客車車主到案說明，車主表示開車送陳男至他住家附近，陳男即自行下車離去。警方隨後到陳男住家查訪，確認陳已逃逸。

警方擴大調閱監視器清查陳嫌逃亡路線，今晚7時許在永和區中正路查獲陳嫌到案，隨後已帶回警局偵訊。