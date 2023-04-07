（第一銀行聯貸奪雙冠王，刷新最佳歷史市場排名。圖／第一銀行提供） 根據聯貸市場權威媒體REFINITIV公布今年首季國銀聯貸市場排名，第一銀行在「管理銀行（Bookrunner）」及「主辦行（MLA）」雙雙搶下冠軍寶座，市佔率分別逾17％、18.2％，刷新一銀聯貸主辦最佳市場排名記錄。一銀長期配合政府政策，提供融資予海內外企業，例如，為支持5+2產業創新計畫，主辦世康開發「台北生技產業園區」BOT聯貸案、寶鼎再生水「桃園北區水資源回收中心」BTO聯貸案等；為響應政府投資台灣三大方案，主辦國內第一件歡迎台商回台投資專案貸款「榮成紙業」聯貸案、國內投資金額最大的中小企業加速投資貸款「建順煉鋼」聯貸案；此外，為協助我國海事工程量能在地化，一銀亦率先推出第一件適用國家融資保證的台船環海聯貸案。而在都更業務推動上，一銀也不遑多讓，主辦興富發「高雄特貿三」全台最大公辦都更聯貸案、新北市第一件自辦都更且金額最大的堃達開發聯貸案等。在新南向政策上，一銀除連續三年主辦台塑集團於越南及澳洲等地的百億等級聯貸案外，深耕海外在地市場亦見成效，日前主辦越南汽車製造銷售龍頭TRUONG HAI GROUP聯貸案亦順利完成簽約，顯示一銀於爭取聯貸市場排名同時，亦能以創新的授信架構及在地化服務精神取得客戶信任，成為大企業或中小企業最忠實的夥伴。今年第二季，一銀持續透過海內外雙引擎協助企業取得資金，包含主辦老字號泵浦大廠「大井泵浦」為興建高雄新廠、紙業大廠「榮成」為擴建二林廠等兩件歡迎台商回台投資專案貸款聯貸案、六大核心戰略產業的國內特殊鋼一貫大廠「榮剛」聯貸案、符合5+2產業創新計劃的「新農科技」嘉義廠興建廠房聯貸案，以及為掌握美國大基建商機，主辦「大成鋼」美國德州二期擴廠聯貸案等。一銀將以實際行動力挺各級企業，以客戶需求為出發點，搭配最具競爭力的專業授信架構，在地化的專業服務，提供最強力的金援後盾，亦盼透過聯貸市場的影響力，引導客戶深化對於綠色金融的承諾與實踐，與客戶共同落實環境永續，貫徹「穩健開創，永續第e」的發展目標。