女星小S一家用餐的畫面近期成為媒體焦點，但二女兒Lily不甩輿論焦點，身穿一襲藍色緞面套裝搭配FENDI Peekaboo ISeeU系列包款，以優雅從容的姿態自信的氣質洗刷近期新聞上的風風雨雨，與名媛孫芸芸、侯佩岑、楊祐寧妻子Melinda一起洗版社群，各自展現不同的時尚氛圍。

小S二女兒Lily以藍灰色緞面套裝成熟化身名媛詮釋Peekaboo ISeeU。（摘自其IG）

身為時尚新手的Lily過去多以較為青春俏皮的服裝風格為主，但此次卻難得挑戰成熟的藍灰色套裝，合身的裙擺搭配上身的俐落西裝外套，搭配小巧的黑色Peekaboo ISeeU為整套造型塑造地更加知性、成熟;近期各品牌眼中的新星Melinda選擇同尺寸的白色Peekaboo ISeeU，上身的綁帶設計搭配清新的白色包款，呈現略帶率性的時尚氛圍。

Melinda以率性的時尚氛圍演繹白色Peekaboo ISeeU。（摘自其IG）

孫芸芸則以灰色無袖背心、大尺寸的白色Peekaboo ISeeU，搭配日系微濕髮加上迷濛電眼，呈現出日常帶點性感隨性的時尚感。身為品牌最具傳承價值包款之一的Peekaboo，自2009年春夏女裝系列首度現身後，經典不過時的鎖扣設計、皮革紋理等，成為品牌當家熱賣包款深受許多名人、藝人喜愛，雋永的設計可橫跨各年齡層、各種風格，成為完成凸顯自我風格穿搭的重要單品。