為落實禮運大同篇「幼有所長、壯有所用、老有所終、鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」之理想政見，金門縣長陳福海特別與地區居家式長照機構及衛生局長期照顧科人員舉行座談會，積極傾聽各方建言，並協助各單位解決在服務上所面臨的種種困難。

陳福海上任後勤訪轄內大同之家、松柏園、福田家園及各日照服務中心，關心長者之生活、健康與服務現況；此次更藉由與第一線服務人員面對面的座談會，了解長照夥伴在服務過程裡面所遭遇的困難，共同面對找方法解決，也希望長照夥伴能共同用心看待每個被照顧者，讓鄉親知道金門是很溫暖的島嶼。

金門縣長陳福海(中)與居家式長照機構及衛生局長期照顧科人員舉行座談會，積極傾聽各方建言。(圖／金門縣政府提供)

衛生局表示，座談會除長期照顧科人員參加外，亦邀請縣內4家居家長照機構人員共同參與，與會人員也針對長照服務之補助、機構與國小結合的老幼共學、單位營運問題、專業人力培訓及留任、照服員單一證照考場之設置、長照交通接送車汰換及醫療提升等建議，現場由縣府團隊回復，亦將可行之建言列為未來政策推行方向。

縣長陳福海表示，中央相當重視長期照顧之區塊，縣府也積極爭取中央經費2億2522萬餘元，團隊一直都在努力希望提供更優質的服務，若有相關困難，地方政府可解決，縣府團隊會積極面對；若屬中央權責，縣府也將與中央爭取，積極協調，來解決各方的問題，也期許長照夥伴能給鄉親更好的照顧。

衛生局補充說明，凡家中有65歲以上(原住民為55歲以上)、領有身心障礙證明及50歲以上失智症者有服務需求者均可於星期一至星期五早上8：00-12：00，下午13：30-17：30撥打1966長照專線諮詢及申請。