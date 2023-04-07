中國取消清零政策後，人們注意到很多省市區積極派出各類招商團前往歐亞國家，每個招商團都被上級訂下了一定金額的招商任務，其出團之密集、規模之大皆是史上僅見。外媒分析稱，這一現象折射中國經濟面臨的壓力乃前所未見，對此一做法的成果尚難以評估。

《德國之聲》報導說，招商引資是中國政府目前一項緊迫的任務。香港商界三功能組別代表、立法會議員嚴剛同中國內地官員進行了會晤後表示，各地政府負債累計高達9兆美元，「很明顯地，為實現高標準的增長目標，內地各級政府壓力很大」。他認為，鑒於同美國之間緊張的地緣關係，招商代表團只能前往歐亞地區的其它國家。

上周中國新任總理李強在博鼇論壇表示，歡迎外資到中國投資，支持私企發展。過去3年，由於中國實施了嚴格的防控措施，經濟下挫嚴重，2022年原定5.5%的增長目標沒有完成。今年，中國政府設定經濟增長目標為5%，同時擴大數百萬就業崗位。

2名會晤了大陸內地官員的香港官員說，大陸官員對招商引資比以往任何一個時候都有更堅定的決心，他們提出的項目包括港口、生物技術，也涵蓋藝術領域以及體育。一名港府官員說，「中國急需外資發展經濟，我從未經歷過如此眾多人士與各個級層，在這麼短時間內密集外出招商。」他們說，一天接待8至10個大陸內地團組是家常便飯。

報導說，去年12月9日中國防疫措施剛剛放開時，，江蘇省一個200人的團隊，打著「搶訂單、拓市場」的口號標語，淩晨1點登上一架私人包機前往歐洲招商，該畫面曾在網上刷屏。廣西、福建等地招商代表團宣布了各種招商的成果，項目 遍及各個商業領域，金額高達數百億美元。

《人民網》指出，今年1月深圳寶安區召開招商動員部署大會，立下年度招商目標1000億元（人民幣，下周）的「軍令狀」，其中包括各部門600億元、各街道辦事處400億元。相關資訊在地方政府網站上不斷湧現。

不過，長期以來有許多外國投資者對在中國遭遇的不公平競爭環境、知識產權以及轉讓問題有不少抱怨，但另一方面，中國一些省市自去年取消新冠防控措施後，積極在海外招商，仍高調宣稱取得重大成果。實際上這些招商簽的「採購或投資意向書」能有多少可以落實，仍有時間來檢驗。