武打巨星成龍從出道至今寫下許多驚人成績，更是首位獲得奧斯卡終身成就獎的華人演員，68歲還主演電影《龍馬精神》，上映後創下好成績；而成龍合作過許多女星，其中多次同台的李冰冰，不顧被叫錯名字的「舊仇」，特地包場電影力挺成龍，洩兩人私下原來交情這麼好。

成龍新電影《龍馬精神》從宣傳到近日上映後，話題不斷，成龍甚至在首映會上落下男兒淚，令網友看了心疼；與成龍合作過多部電影的李冰冰，今（7日）在微博發文，她包場成龍的新電影《龍馬精神》，讓粉絲一起進場欣賞，最後預祝「票房大賣」。

李冰冰雖然曾被成龍當眾叫錯名字，但兩人感情還是很好，她特地包場成龍新電影《龍馬精神》，請粉絲們進場響應。（圖／摘自李冰冰微博）

網友見到李冰冰如此挺成龍，才發現他們私下交情原來這麼深，細數兩人歷年來的作品，才發現合作過許多大片，像是《功夫之王》與成龍擔任總導演的《辛亥革命》，甚至在《辛亥革命》中還是飾演夫妻，可見兩人結下的緣分不淺。

其實成龍和李冰冰昔日有一段趣聞，因為成龍合作過李冰冰和范冰冰，常常把兩人搞錯，李冰冰就曾在節目上對成龍喊話，「你要是想她或喜歡她，你就去找她嘛」，因為成龍多次當眾把李冰冰叫成范冰冰，讓她哭笑不得。