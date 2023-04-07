總統蔡英文美西時間5日與美國眾議院議長麥卡錫完成會面，但此外並未與任何美國聯邦官員會面。針對蔡英文過境美國，前民進黨立委郭正亮認為，美國總統拜登是一路打壓蔡英文 ，蔡英文連一個聯邦官員都沒得見，以及蔡英文到紐約，紐約市長沒出來會面，這兩點也是創紀錄。

針對蔡英文過境美國，郭正亮今(7日)在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示， 連麥卡錫都有節制，更不用講拜登，拜登是一路打壓蔡英文 ，蔡英文連一個聯邦官員都沒得見， 這點大概是創紀錄。還有連紐約市長也沒見到，媒體專訪也沒有，顯然是被要求，就是要低調再低調，對比前總統陳稅水扁、馬英九去紐約市，馬英九還跟當時的紐約市長彭博吃早餐。

郭正亮接著點出，蔡英文這次，明顯是拜登政府拿低調對台灣，去向北京示好，全世界都看得懂，有人卻看不懂。行政院代理發言人羅秉成吹牛稱這是歷史性創紀錄等等，蔡英文第一次在美國見到眾議院議長、以及面叫台灣總統算是創紀錄；但是蔡英文去了一趟美國，沒有見到任何聯邦官員，以及人到紐約，紐約市長沒出來會面，這兩點也是創紀錄。

另外，福建海事局啟動巡航巡查，郭正亮指出，福建海事局海巡船的作法，比較針對台灣，這是用實際行為，落實它對台灣的船隻有臨檢權，這也是主權宣示的作法， 只是不是由軍方執行。至於大陸珠江口的射擊訓練， 則是針對南海，距離台灣還蠻遠的，若是針對台灣，應該會在福建。