中職球員工會7日發出聲明，針對4座球場進行使用者調查，其中逾半數球員指出澄清湖棒球場有嚴重安全疑慮，高雄市政府決定自即日起停止澄清湖棒球場租借，並聘請專業團隊投入養護工作，預計五月底前完成。

球員工會從官辦熱身賽後就針對嘉義市、澄清湖、斗六及洲際棒球場進行使用者意見調查，球員工會今日公布統整回饋結果，超過3成選手建議降低嘉義市立棒球場的賽程比例，逾半數球員認為澄清湖已有嚴重安全疑慮。

對此高雄市政府體育發展局做出回應，局長侯尊堯表示，今年一、二月台鋼雄鷹密集使用澄清湖球場進行春訓、練習賽，三月又有球團及中職分別舉辦熱身賽，導致該球場因為使用過度場地受損。

因此，市府決定即日起停止澄清湖棒球場租借，並聘請專業團隊投入養護工作，預計五月底前完成，以迎接下一場的中職一軍比賽，確保球員比賽的安全。

今天台鋼才與富邦悍將二軍在澄清湖進行交手，在球場暫停租借後，原本排定的4月二軍賽事6場、5月二軍賽事5場及2場一軍賽事勢必受到影響。對此中職秘書長楊清瓏表示，場務組已經有進行回報，因為現在澄清湖棒球場要進行養護，之後中職的比賽勢必要做調整，聯盟內部會再討論。