靜宜大學林姓女大生隻身赴緬甸失聯，又再掀起去年我國爆發大規模海外求職詐騙的議論。事實上，在我國跨部會救援下，去年已陸續把「能救」、「願意被救」的國人帶回台灣，剩下幾乎都是沒報案求援紀錄者。不過儘管各國聲討、柬國掃蕩，但電信詐欺沒因此絕跡，除在緬甸重起爐灶，且持續透過詐騙或「抓交替」話術招募新血，我檢警就憂心，林姓女大生去緬甸找「新男友」，很可能就是被抓交替騙過去，身心都可能受創，後果堪慮。

目前雖無跡象看出林姓女大生在台灣被誘拐、脅迫，才前往緬甸，台中警方也稱排除國內人蛇集團涉入，但人蛇集團又不僅在國內招募，在海外透過網路一樣能誘拐。且柬埔寨、緬甸的電詐園區，騙人手段都以戀愛詐欺和假投資「殺豬盤」為主，甚至不需透過居中牽線的人蛇，用假戀愛方式，就能把人騙過去。

根據在緬華人透露，KK園區這些詐騙團夥，招人的手段和套路其實很簡單，就是通過各種社交網路宣傳，網路高薪誠聘，許諾良好的工作環境和住宿環境，各種優惠條件誘人心動，對學歷也沒什麽要求，會電腦就可以，把人騙來後再對你威逼利誘，通過打造「假人設」的方式，要求你把你的親戚朋友再騙來，這就是俗稱的「抓交替」。

在緬華人指出，這些被騙來的人，都被送到有高聳圍墻和帶刺鐵絲網的電信詐欺園區，幾乎與世隔絕。在那裡如果的業績不達標，男的迎來的可能是皮肉之苦，罰跑操場、伏地挺身、交互蹲跳，「女的就不說了，懂的都懂。」有不少案例顯示，女性被凌辱侵犯，甚至會被強打藥物。

航警局去年執行機場關懷提問勤務，勸了不少可能被騙往柬埔寨的國人打消念頭，其中有些就是準備被抓交替騙過去的國人。（本報資料照片）

類似的抓交替案例，去年7月，黃姓爸爸到警局報案，表示女兒自稱要分擔家計、出國工作，但失聯許久；期間曾傳訊找朋友去柬國代替她工作，「否則他們不讓我走」，黃爸爸才知這是抓交替。他被逼急，甚至問警察：「哪裡可以付贖金？」焦急想花錢救女，警方看了辛酸，只能盡力安撫。

我涉外官警曾感嘆，如同佛經的「餓鬼道」，這些被害弱勢，去騙其他更窮的人來脫身，「想逃出去，就得抓交替害人！」如此輪迴，不僅考驗人性自私的一面，也讓偵辦、營救更為困難。因這種情況，國內沒有人蛇，招募的人其實就在海外，同時也是被害人，才會造成後續救援回國後，分不清誰是被害人，誰是加害人。