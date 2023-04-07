「情蒐2.0版」奏效，中正大學女排隊7日以3比0打敗台北商大，再度晉級111學年度UVL大專排球聯賽公開女一級四強；前兩屆亞軍高雄師大陣中培訓隊成員周一才歸隊，仍以直落三勝國立體大，連3年搭上四強列車。

大專排球聯賽公開一級決賽7日在中原大學開打，闖過頭關的中正大學和高雄師大，分別將於明天上午9時、11時和台北市大、台灣師大捉對廝殺，決定冠軍戰門票誰屬。

去年首闖四強、寫隊史最佳的中正大學，今天有四人得分上雙，洪嬿筑、洪秀慈都拿下12分，鄭伊仱11分、段妤臻10分，以25比22、25比22、25比19三局戰勝台北商大，北商張瑋倢12分最佳、林湘庭10分次之。

中正大學執行教練林明輝表示，賽前特別針對台北商大作很多防守站位、戰術應對等模擬，球隊一直在做情蒐，以本季來說，從去年華宗盃起，幾場對手台北商大較重要賽事都有錄影。

以往都是教練團錄好影片，回放給選手看一起討論，林明輝透露，今年決賽前作了項突破性嘗試。「事實證明，這個方式不僅讓球員對對手瞭若指掌，對自己更有信心，也了解到只要能學到經驗，失誤一樣是種『得到』。」

林明輝說：「配合教練何承訓的運動生理課程，我請快攻手葉軒岑、主攻手洪嬿筑、段妤臻、舉球員陳俐妤和自由球員鍾虹薰，分別針對北商對應位置球員作技術分析，剪輯成影片和大家討論、分析，結果效果出奇得好。」

對於這個新「功課」，洪嬿筑坦言不輕鬆。「先別說剪輯影片，光是看影片就要花幾個小時，不過我一點也不覺得累，因為我很想贏！而且一再回放影片和剪輯過程，讓我記憶更鮮明、更深刻，在球場上面對對手時更從容。」