林育品（阿喜）在客家電視台年度大戲《暗夜微光》飾演梁正群罹患乳癌的妻子，扮相除了幾近素顏還化老妝、點雀斑，她還特地訪問病友卻難以啟齒，「開口問的時候我都覺得很殘忍 我只問了一個人。」為了揣摩生理上的痛感，她在胸罩裡放戒指、耳環銳利的東西，練習一個月，胸部還因此過敏，「我練到忘記痛，脫胸罩才發現裡面有放東西。」但到了正式拍攝，妝髮完成後，自然而然就進入角色，為角色感到心痛，「她想要證明自己不是沒用的人，用了激烈手段，但發現到後面根本力不從心，很心疼角色。」

梁正群（右起）、阿喜、方大緯劇中飾演主要角色的年輕時期。（羅永銘攝）

25歲的陳廷軒從原子少年走紅，習慣在舞台上表演時放電，這回劇中飾演梁修身17歲的孫子，笑說還是有不小心對鏡頭放電；他也被同劇的蔡亘晏、朱陸豪告狀，當大家在拍戲時，會在鏡頭後做性感放電表情惹大家笑。梁修身則是忍不住爆料陳廷軒在片場會一直講話，一秒都沒停過，好比過動兒，「我已經這個年紀了，第一次看到這樣，這給我很大的啟發，如果有這樣的角色是不是很能吸引觀眾注意，很特別。」

陳廷軒（右）、姜予飾演梁修身的孫子、孫女。（羅永銘攝）

梁修身被問到如果是孫子這樣嘰嘰喳喳能夠忍受？梁修身立刻露出當爺爺的慈祥表情說，「做爺爺的工作就是要疼愛孫子。」還透露孫子的手特別有勁，把他的臉抓出印子，「我反而覺得很好，代表我們很親近。」疼孫的心情滿溢。

吳奕蓉（右起）、蔡亘晏、張馨比為新戲造勢。（羅永銘攝）

蔡亘晏（爆花）在劇中飾演梁修身的女兒，《暗夜微光》劇情溫馨，她笑說相比電影《咒》的演出實在快樂許多，和梁修身對戲很過癮，唯一缺點就是剛殺青後要進台語劇劇組，一時之間台語和客語難以切換。