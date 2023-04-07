立康目前在台南、苗栗分別擁有「中草藥產業文化館」與「健康養生觀光工廠」等，具有穩固的品牌知名度，每年來客數穩定成長，提袋率與客單價更是逐年提升。

為了方便顧客回購保健食品，近年立康大力推動「客購行銷管理業務」，在穩固的會員基礎上，進一步運用大數據蒐集、分析及管理顧客的購買資料，進而預測未來消費者的購物行為，從傳統被動的銷售手法進入精準化主動的個人銷售模式，更有效率的調整優惠促銷方案，全面改善原先客戶回購作業流程效率，促使第一季高毛利的客戶回購業務，較往年成長近3成。

立康指出，疫情過後國內旅遊復甦，今年第一季來客數較過去三年明顯增長，公司在工廠內擁有陣容堅強的專業解說團隊，核心成員包括中醫師、藥師及營養師等，能在觀光工廠內提供即時且專業的健康諮詢，深受顧客極大的認同，民眾購買後售後服務團隊也會持續透過電話客服關懷，大幅提高會員的黏著度，並帶動客購之金額提升，推動公司業績進一步攀升。

立康明星保健產品如益菌多、納豆丹參膠囊及龜鹿二仙膠等，目前每月銷售數量穩定增長，未來也將進一步擴大線上官網行銷策略，依照各次級市場對產品的偏好，來擬定不同的行銷策略，進一步吸引顧客消費，期盼能創造更深更廣的黏著度，藉以打造立康品牌價值。