為鼓勵金門青年發揮創新、創意與運用數位科技解決家鄉問題，進而帶動地區數位經濟發展，金門縣政府積極參與數位發展部數位產業署「創業歸故里創新創業競賽」，為讓更多青年了解競賽主軸及提升過案機會，特邀創業歸故里團隊於4月12日下午1點30在台開風獅爺卡市達創業加油站辦理競賽說明會，歡迎在地青年踴躍參加。

縣府建設處表示，數位發展部數位產業署為協助地方政府解決城鄉問題，廣邀新創團隊投入並發想創意，運用智慧科技，發展多元創新應用服務解決在地議題或困難。並連結地方政府進行場域實證，善用在地產業優勢、人才與資源，讓創新模式帶動城鄉走向更好的未來，俾利智慧應用普及城鄉，加深新創與在地連結度。

顯府指出，2023年度創業歸故里創新創業競賽，採線上徵件（網址https://sccontest.tca.org.tw），徵件期間自即日起至4／28下午4點，凡通過初賽者可獲得創業驗證金新台幣10萬元，通過複賽者可獲得創業驗證金新台幣20萬元，晉級決賽冠軍可獲得新台幣150萬元（1名）、亞軍新台幣100萬元（2名）、季軍新台幣50萬元（3名）、故鄉築夢獎新台幣15萬元（4名）等豐厚獎金。

建設處補充說明，縣府亦提供創業諮詢服務、辦公場域空間租借、計畫書指導、創新商業模式等軟、硬體服務來力挺青年提案，歡迎對智慧教育、交通、農業、零售、觀光等類別有創新、創意想法之在地青年提案，為金門的數位發展做出貢獻，期盼與更多在地青年共同擘畫金門數位經濟產業的發展藍圖。