由基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，7日的第10集特別邀請基隆市長謝國樑分享上任百日的心路歷程及對未來的願景，本集還特別邀請台北市議員游淑慧作為代班主持人，也讓大家一窺謝國樑的施政藍圖。

主持人游淑慧問到謝國樑為何以「亞洲最有愛的城市」作為自己的政見，謝國樑表示自己身為一個市長，同時也是一名父親，常常思考什麼樣的環境才是適合親子生活的環境，希望透過行人友善、乾淨家園的政策，打造一個適合青年及親子居住的環境，也歡迎年輕人來基隆成家立業，在基隆打造屬於自己的家園。

謝國樑（左）致贈游淑慧（右）紀念品，結束這次特別的市政交流。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑提到自己雖然僅上任百日，但許多政策已經可以看到初步成果，其中行人友善政策推行後，行人的車禍發生率便減少了將近三成，最近信義區室內兒童樂園落成，也給孩子們一個風雨無阻的遊樂空間，未來也將朝每一區設立一間室內兒童樂園為目標；另外為了落實乾淨家園的政策，市府也在市區增設垃圾桶，方便民眾或者是觀光客丟棄垃圾。這些都體現了市府團隊的努力，成果也有初步的成效。

謝國樑表示，除了政績以外，更多的是對自己的省思，他發現在政策落實的過程中，難免會出現不同的意見，希望在日後政策的推行上能再跟各方多溝通，讓市民朋友更了解政策的意涵。

而線上透過臉書或是YouTube觀看的網友，看到謝國樑有感而發的「百日心底話」，也紛紛為他加油打氣，還有民眾留言對交通的改變有感，並肯定謝的勤政認真，民眾也留言表達希望謝國樑繼續努力，讓基隆成為有愛的城市。