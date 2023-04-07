為加速自有品牌海外推廣，光鼎宣布，將參加4月19至21日在越南舉辦的胡志明分析生化及實驗室展會（Analytica Vietnam），會中將展示與炬銨生技合作開發的蝦病毒檢測試劑套組，以及現地檢測自有品牌新品「Qsep Ultra」，做為搶攻東南亞蝦病檢測市場的灘頭堡。

越南Analytica展是當地最具影響力的分析生化與實驗室展覽，每二年舉辦一次，由於承襲德國慕尼黑Analytica母展的強大品牌與專業經驗，舉凡展會規模、參與行業的廣度與深度，在越南境內尚無同類型展會能與之相比，甚至是東南亞地區的重要行業平台，為該地區日益增長各行業的實驗室設備需求提供相關支持。上一屆（疫情前2019年）有來自15個國家與地區、143家企業參展，吸引超過近萬人次參觀。

光鼎今年首度參展，除展示核心開放式平台Qsep的獨特利基與應用外，與合作夥伴炬銨生技共同開發的蝦病毒檢測試劑套組，也首次在國際展會亮相。

光鼎此次展出的蝦病檢測試劑套組，包含七種常見蝦類疾病，如白點症（WSS）、微孢子蟲（EHP）、草蝦桿狀病毒（MBV）、肝胰腺細小病毒（HPV）、十足目虹彩病毒（DIV1）、急性肝胰腺壞死病（AHPND）、以及傳染性皮下及造血組織壞死症（IHHN）等。

董事長蔡守冠表示，東南亞的養蝦業相當發達，在越南、泰國、印度等都是當地重要的創匯品項，然而養蝦市場的興衰一直飽受新型病毒的威脅，例如急性肝胰腺壞死病的爆發，一度造成越南等養蝦大國年產量減少近五成的嚴重損失，因此若採用光鼎生技檢測平台搭配蝦病檢測試劑套組，可供養殖戶做為防治蝦病的利器，協助產業的穩健成長。

近年越南政府持續在國際市場打造蝦類品牌，並設定2025年出口額達100億美元目標，較目前規模成長超過一倍，同步衍生出龐大的蝦病檢測商機。蔡守冠表示，合作夥伴炬銨生技開發的功能性蝦飼料已成功打入越南的蝦養殖供應鏈，希望透過當地行銷通路，進一步結合精準蝦病檢測，提供「功能性飼料」與「精準疾病檢測」的高附加價值整體解決方案，快速擴大當地市占率，達到雙贏。