桃園市主辦2023世界客家博覽會預計8月11日開幕，活動持續至10月15日，場地分2主場館與8副場館，由桃市府多個局處協辦，並與13縣市合作策展。距離活動剩約4個月時間，外界關注軟硬體規畫進度未明朗，客家局表示，2主場館4至5月完成點交，副館之一的兒童美術館工程進度稍落後，策展內容與帶狀節目安排，幾乎已收到計畫，為符合世客博主軸密集討論中。

桃園市主辦2023世界客家博覽會，預計8月11日開幕，由桃市府多個局處協辦，並與13縣市合作策展，2大主場館台灣館與世界館，位於機捷A19站周邊。圖為主場館之一世界館。（蔡明亘攝）

桃園市成立「世界客家博覽會專案辦公室」，由祕書長詹榮鋒擔任召集人、客家局長林昭賢與文化局長邱正生擔任副召集人，負責籌備協調活動規畫。不過，桃園身為國門之都，爭取到籌辦台灣首屆世客博，規模如此之大，距離開幕剩4個月，相關軟硬體規畫尚未明朗，難免讓外界關注究竟能否如期舉行。

世客博場館部分，機捷A19站附近安排2大主場館「台灣館」與「世界館」，客家局表示，台灣館位於桃園會展中心展覽棟，工程進度完成約90％，預計5月初完成點交，世界館位於亞洲矽谷IOT展廳，僅剩內裝整理，將於本月完成點交。

副場館之一的桃園市兒童美術館進度則稍微落後，新建工程處說明，原預計5月底完工，但因天候、變更設計等因素展延工期至6月底完工。客家局也提到，目前在兒美館外規畫光雕投影秀，現無館內策展安排，內部仍在討論中。

至於策展內容安排進度，客家局表示，台灣館與13縣市合作，各縣市都已提交策展計畫，「大致方向已定調」，只是策展內容要符合世客博主軸精神，目前跨縣市密集討論，預計5月完成規畫、7月初準備進場布展。

另世界館則由桃市府新聞處負責，新聞處表示，世界館以在地與多元為主題，預計設置序曲、世界客家、點亮世界、攜手前行4大展區，透過精選物件展示世界客家的多樣性，並結合科技應用例如5G低延遲互動、沉浸式劇場等手法，讓世界客家文化以故事性的敘事、多層次影像和感官互動，帶動民眾參與。

8個副場館中，由各館營運單位負責策展內容，不同局處負責帶狀節目規畫，客家局提到，帶狀節目部分還在招標中，預計本月決標，策展內容則會運用各館舍常設展再以節目加強，目前仍在研擬中。

同為客家大縣的新竹縣與苗栗縣盼擴大合作範圍，客家局表示，將於世客博期間加辦論壇，並帶領參與者到竹縣踩點，為避免與原本規畫的論壇內容重複，目前仍在討論中；另辦理小旅行，結合桃竹苗台三線，延伸至苗縣，規畫一日或多日遊程，目前觀旅局招標中。