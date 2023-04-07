許多人喜歡吃夜市小吃，一口氣就能嚐遍多種美食。不過日前一名女網友表示，她和男友去台北松山區的饒河夜市逛街4個多小時，光是吃飯的花費就達1105元，讓這名女網友覺得相當傻眼，貼文一出，引發熱議，也有人看完消費明細後笑說，「你們太會吃，這些是一般人的好幾餐」。

原PO在論壇《Dcard》以「逛夜市怎麼可以花這麼多錢啊」為題發文表示，日錢她和男友去逛饒河夜市，從5點半一路逛到晚上10點，快樂地不斷進食，期間還不忘認真記帳，結果回家一算總金額嚇傻，讓她大嘆：「我們很快樂…但錢包很難過」。

從原PO分享的支出明細可見，她們2人先吃了三媽臭臭鍋，一共340元；小吃的部分有地瓜球50元、臭豆腐65元、麵線和肉羹140元、烤肉串110元、蛤蜊100元、烤玉米80元、壽司80元；飲料則是西瓜汁50元、凍寧茶和冬瓜茶90元，總金額為1105元。

對此，網友紛紛留言，「吃夜市其實真的超花錢，每樣單看好像還好，但加總起來就超多錢的」、「我去夜市至少都會帶2000，吃加玩一下就空空了」、「我每次逛夜市都會花到500，我以為我花得太誇張，原來這很正常」、「還好啦，兩個人1000正常物價吧」，另外，也有人歪樓笑說：「為什麼你們吃完三媽還有胃口吃別的東西…340應該是兩鍋吧」、「三媽吃完還能吃別的，也是很厲害」、「單純你們太會吃，這些是一般人的好幾餐了」。