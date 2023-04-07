繼7日上午對駐美代表蕭美琴與台灣2基金會發布制裁後，大陸國台辦7日晚間發布答記者問，國台辦發言人朱鳳蓮表示，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現，並正告民進黨當局，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，必將採取堅決措施，挫敗任何外部勢力干涉和台獨分裂行徑，維護國家主權和領土完整，更敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。

而被問到蔡英文已返台，對此「過境」美國有何評論？朱鳳蓮回應指出，對蔡英文過境竄美已多次表明立場。期間的所作所為就可以讓人看清，所謂「過境」只是藉口，實際是倚美謀獨的挑釁。

朱鳳蓮表示，一段時間來，民進黨持續挑戰一個中國原則，為了政治私利甘當美國反華遏華馬前卒，在國際上散佈「一中一台」等台獨論調，不惜出賣台灣民眾利益配合美方對大陸脫鉤斷鏈，加大力度拉攏滲透美國國會，拿島內民眾的血汗錢購買軍火，最終只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給台灣同胞帶來深重禍害。