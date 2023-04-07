台視《台灣名人堂》明（8日）播出專訪「國民媽媽」林美秀，她原是玉女歌手李碧華、藍心湄伴舞，因緣際會下以一部孟姜女哭倒長城的廣告一炮而紅，林美秀特別感謝「伯樂」陳玉勳導演的提拔，因為挖掘到她有喜劇的潛力，進而邀請她去試鏡。

初嚐爆紅滋味的林美秀自曝：「我其實是一個很不喜歡在人群當中表演的人，可是我卻有這些的專長。」同時也覺得背台詞是件很困難的事，讓她自我調適了許久，之後在不知不覺當中就發現戲劇其實是一件很可愛的事，也表示：「在臺上聽到臺下的人有笑聲，或者是跟著你一起哭，是一種好美的事情，因為我有那顆帶動的心，就這樣子穩穩地在舞臺劇走了很多年。」

林美秀在廣告、戲劇都有讓人印象深刻的表現，還是首位獲得台灣三金影展「女配角獎」的演員，也演活了不少「媽媽」的角色，讓她印象最深刻以及最喜歡的就是《命中注定我愛你》裡的那個媽媽，她也笑說：「可能是我的本性是那個媽媽的感覺，我又可以很開心，然後又可以說哭就哭。」

能夠活靈活現的詮釋角色，林美秀表示全是取材於本身與母親的互動，從小就很喜歡跟媽媽開玩笑，也常常到菜市場跟攤販阿姨聊天，偷偷觀察那些小小的動作表情，在我角色需要的時候，就把這些東西加進去。對於接下來的演藝生涯規劃，林美秀表示：「除了有好的角色我一定要爭取之外，我想去做一些比較不一樣，例如說演壞女人，還是再回來演可愛的婆婆我也都OK。」