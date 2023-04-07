中職球員工會7日發出聲明，針對4座球場進行使用者調查，其中逾半數球員指出澄清湖棒球場有嚴重安全疑慮，高雄市政府決定自即日起停止澄清湖棒球場租借，而中信兄弟正好在5月30日至6月2日在澄清湖進行4連戰，對此球團也做出回應，會密切注意球場維護進度，勢必在安全無虞的情況下才會在澄清湖球場進行賽事。

球員工會從官辦熱身賽後就針對嘉義市、澄清湖、斗六及洲際棒球場進行使用者意見調查，球員工會今日公布統整回饋結果，超過3成選手建議降低嘉義市立棒球場的賽程比例，逾半數球員認為澄清湖已有嚴重安全疑慮。

高市府體育發展局今晚宣布，即日起停止澄清湖棒球場租借，並聘請專業團隊投入養護工作，預計五月底前完成，以迎接下一場的中職一軍比賽，確保球員比賽的安全。

原本中職4月還有6場二軍賽事、5月有5場二軍及2場一軍賽事，勢必將會受到球場維護影響，聯盟秘書長楊清瓏表示，這段時間在澄清湖的比賽勢必要做調整，而兄弟一軍正好要在5月30、31日及6月1、2日在澄清湖擔任主場。

對此兄弟球團做出回應，「中信兄弟本預計於5月30日至6月2日在高雄澄清湖球場進行主場四連戰，球團會密切注意澄清湖球場維護進度，勢必會在安全無虞的情況下，才會在澄清湖球場進行賽事。」