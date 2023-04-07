台灣生態電影《山椒魚來了》6日在板橋秀泰影城舉辦欣賞會，新北市長侯友宜親臨現場，以行動支持生態保育，導演麥覺明、《守護黑面琵鷺》導演梁皆得及《消失的紫斑蝶》導演詹家龍三位生態電影大師也齊聚一堂；侯友宜現場致詞時感謝導演與拍攝團隊為台灣生態盡心竭力，這樣的奉獻非常人所及，非常感動。

侯友宜表示，要拍攝一部生態電影不是一件簡單的事，無論是《山椒魚來了》、《守護黑面琵鷺》還是《消失的紫斑蝶》，每一位導演跟背後的工作團隊，都為了生態保育費盡了心力，長期在高山、在海邊守護，付出一生的價值追求熱忱，就是希望生態能夠永續，這非凡人可以做到。

他說，「台灣人最重要就是有這種熱情，為了顧台灣這塊土地，大家盡心盡力，台灣需要的是這種力量」，台灣不需要紛爭，而是需要這股力量，只要每人都堅持它的價值，台灣這塊土地就會越來越好。

新北市農業局表示，動保處在2017年成立「動物救援中心」，從事野生動物救援，救助傷病的野生動物等，光去年的野生動物救援案件就超過6200件，並積極幫助更多野生動物返回自然棲地，也呼籲民眾善待自然環境中的野生動物，秉持「不餵食、不干擾、不接觸」的三不原則，為大自然盡一分力。