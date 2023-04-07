25歲韓國歌手鄭世雲暌違近4年來台，將於明（8日）在台北大直DSpace元動空間舉辦個人演唱會，今抵台為表演做準備並接受訪問，預告將會演唱〈想見你想見你想見你〉，他透露，2個月前就開始聽歌讓耳朵熟悉，1個月前練習，並直呼「歌曲後半部有RAP速度很快，因為不是我熟悉的語言，所以有點困難」。

此次是鄭世雲第3度造訪寶島，他說，雖然之前只有吃了鳳梨酥、牛軋餅和巧克力球，沒什麼機會品嘗台灣美食，也不忘當場請記者推薦一下，愛吃辣的他，對於麻辣火鍋躍躍欲試，並稱想逛逛夜市，「有去過，但沒吃到什麼東西」，更學起殺價的中文「請算我便宜一點」，結束訪問後，他也直奔饒河夜市嗑臭豆腐。

身為創作才子的鄭世雲，擁有非常多把寶貝吉他，「有在用的都有名字，是照著外形命名，大概有10把」，這次來台演出則帶了「牛奶」和「核桃」，笑喊「核桃最近的狀態很好，所以有帶來」，並特別提及因為「黑糖」是訂製，世界上只有一把。被問到「黑糖」和女友掉進水裡會救誰，鄭世雲笑答：「吉他掉進水裡就不能使用了，只能跟他說掰掰。」

鄭世雲將為台粉練唱〈想見你想見你想見你〉。（映珈娛樂提供）

他接下Netflix綜藝節目《19／20 成年初體驗》主持棒，鄭世雲表示滿20歲後做過最瘋狂的事，是在欣賞音樂電影《搖滾青春戀習曲》，看到結尾一幕坐著船進到霧裡面，他就背著吉他買了車票前往正東津，還在民宿住了一晚，還坐在海邊寫了幾首歌，第2張專輯的收錄曲〈若即若離〉就是當時的創作。

鄭世雲訪問配合度超高。（映珈娛樂提供）

最後，鄭世雲也應要求邊眨眼邊用中文自我介紹喊「大家好我是鄭世雲，謝謝」，配合度超高，他還提前向粉絲喊話：「久違來台灣舉辦演唱會，所以打算開心地玩，絕對會讓大家每分每秒都很開心，你們也不要害羞跟我一起玩，我也很認真練習了發音，希望大家可以以包容的心聽歌。」