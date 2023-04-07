為發揮所學專業落實於大學社會責任，中原大學與愛女孩國際關懷協會合作，今年2月遠赴非洲烏干達進行為期2週海外服務學習，幫助當地婦女解決月經貧窮問題，並透過資訊培力，援助地方組織縮短知識落差，透過國際服務傳遞溫暖與關愛，讓大學生活過得更充實及有意義，也為台灣國民外交盡一分心力。

中原國貿二呂姿羚至烏干達貧民窟教導小媽媽縫製布衛生棉。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

中原大學非洲烏干達海外志工隊由財金四蔡婕依、國貿四鄭羽翔、工業四洪兆德、國貿二呂姿羚與環工二廖伯睿等5位學生組成，他們跨越1萬公里前往烏干達，幫助在地組織進行數位服務，教導員工運用線上Canva工具學習資訊技能、設計活動宣傳海報。同時協助愛女孩國際關懷協會在貧民窟舉辦「布衛生棉推廣工作坊」，透過教導縫製布衛生棉並宣導重複使用觀念，達循環經濟效益，也在當地小學舉辦百人團康活動，讓孩童感受大學生的熱情活力。

中原大學烏干達海外志工隊教導當地員工進行Canva課程並學習設計技能。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

呂姿羚分享，因當地物資缺乏，許多家庭沒辦法負擔或取得足夠生理用品，對生活造成長期負面影響，她印象最深刻是在貧民窟辦的布衛生棉製作課，看小媽媽背著嬰兒努力學習縫製的模樣，也提醒他們珍惜任何學習機會。隊長蔡婕依表示，在當地用水需徒步走到維多利亞湖提水，每天來回至少往返3趟才能滿足一天用水量，讓她體會水資源得來不易。

中原大學參訪愛女孩國際關懷協會在地職訓中心並與學員合照。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

回國後這群學生延續愛心與熱忱，透過認購活動與成果發表，將各自所見所聞分享給師生與民眾。在日前舉辦的「共盡『棉』薄之力-中原大學非洲烏干達海外志工成果發表會」上，團隊用情境劇展現服務過程的跨文化合作與體悟，並讓與會學生親手縫製布衛生棉，將心意與祝福傳送到烏干達婦女手中，將溫暖化為實體。

愛女孩國際關懷協會理事長劉兆雯表示，協會從關懷「月經貧窮」出發，以婦女培力為核心的跨國發展援助組織，盼從轉變婦女生命開始，為世界帶來正向影響。她感動說，服務期間看見中原學生努力不懈的學習態度，為調整教案日以繼夜付出的他們，給予肯定及讚賞。

中原大學與孩童進行團康活動，感受學生的熱情與活力。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

中原大學學務長陳冠宇表示，為讓學生具備宏觀國際視野及社會關懷能力，校方長期推動海外服務學習邁入第15年，服務足跡遍布柬埔寨、緬甸、泰國、菲律賓、印尼及薩爾瓦多等世界各地，也藉此回應聯合國永續發展目標，具體落實世界公民責任。

中原舉辦靜態海報成果展，從烏干達食衣住行體驗在地文化。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

中原大學服務學習中心也發起「『非』你不可，烏干達支援行動-你認購我行動」，邀請社會大眾響應認購布衛生棉，不僅有機會幫助女孩重返校園、用教育翻轉她們的人生，也讓更多人瞭解及重視月經貧窮的議題，4月24日號召有興趣的人一起縫製布衛生棉，將認購的善意化為實質的力量。