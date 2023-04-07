《日本經濟新聞社》新新發布的2023年中國國民生產總額（GDP）增長率，較中國政府設定的「5%左右」為高，預計將達到5.4%。經濟學家們認為，今年的增長將主要由消費復蘇帶動，不過歐美金融動盪和經濟停滯的影響可能導致中國經濟復蘇後勁不足，則是一大隱憂。

據《日經新聞》與日經《QUICK新聞匯總》的中國經濟學家調查顯示，中國2023年GDP增長率的預期為5.4%，略高於中國官方提出的「5%左右」目標。預計1~3月GDP比上年同期增長3.4%，顯示經濟勢頭的環比似乎也增長了1.8%。

中國在去年12月轉換了防疫措施，疫情的迅速蔓延也令一些人預測經濟將出現下滑。不過，三井住友德思投資管理公司的佐野鐵司表示，「有分析認為在春節假期前，似乎獲得了群體免疫體制，服務業的景氣感有所改善」。

2023年增長率預期平均值(5.4%)比去年12月的調查4.7%提高0.7個百分點。各經濟學家的預期區間為4.7%～6%。其中美國高盛集團預測為6%，比上次上調0.8個百分點；英國渣打銀行預測為5.8%，歐美機構中樂觀的觀點較多。

國際貨幣基金組織（IMF）的預測顯示，2023年全球實際增長率將同比減速至2.9%，低於2022年(3.4%)。其中烏克蘭戰爭與歐美經濟衰退的影響加劇，金融危機的不確定性也在加強，因此中國的經濟復蘇尤其引人關注。

巴克萊銀行的常健指出，零售業營業收入的增長、房地産投資和住宅銷售顯示強勁的內需復蘇。美國投資管理公司普信集團（T.Rowe Price）的Chris Kushlis表示，「服務業活動迅速復蘇，製造業堅挺，復蘇應該會提前」，5%的目標「相對保守」。

在作為中國經濟支柱的房地産市場，悲觀情緒正在緩解。荷蘭銀行的Arjen van Dijkhuizen雖然指出「消費者的信心仍處於偏弱水平」，但房地産市場已出現反彈。

不過經濟學家們仍有復蘇動能不足的擔憂。瑞穗銀行的伊藤秀樹説,「新冠疫情導致的就業和收入環境惡化將成為今後的絆腳石，消費活動的恢復速度將放緩。由於世界經濟減速，外需也容易面臨下行壓力」。

調查中提供多種選項來詢問今年的經濟方面風險因素時，最多的8人將「脆弱的消費心理」列為最大的風險。「勞動力市場復蘇緩慢」的回答也很突出。摩根大通的朱海斌表示，調查顯示年輕階層的失業率上升，對收入前景和經濟復蘇産生擔憂。

此外，最近源自歐美的銀行危機和中美對立，讓很多經濟學家預料會出現「出口需求停滯」。三井住友德思投資管理的佐野鐵司表示，美國製造業正在走弱，「銀行破産導致金融動盪。如果美國經濟風險顯現，中國的出口將隨之下滑」。光大證券的伍禮賢認為，台灣海峽局勢和中美供應鏈相關問題的走向，將對外資的投資意願産生影響，對於處於復蘇途中的中國經濟來説是個重要因素。