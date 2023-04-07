近20年來，透過各種新聞、節目、電影、影集等媒介倡議各種原住民族文化，加上許多族人移居都市，都市原住民逐漸形成原民新世代的模樣，對原住民族的印象開始鬆動，但除了常見的想像之外，原住民族文化是否還應該有更多的樣貌？台灣老牌劇團「莎士比亞的妹妹們的劇團」帶來的作品《泰雅精神文創劇場》，便是透過這齣好笑又真誠的喜劇，讓觀眾透過演出中虛構的原住民族文化園區的觀光表演，赤裸呈現文化衝突的尷尬現場。
演出邀請四位族人（兩位阿美族、兩位泰雅族）扮演劇中的四位老中青角色，族人們在排練場共同演繹、交流，熟悉的族語響徹在位於台北市中心的排練場中，每位參與的族人都深感「太難得了！」，甚至笑稱「這是一齣沒有漢人的戲」。
劇中提到今天是「彩虹灣原住民文化村」倒閉前最終的營業日，一位熱情的女研究生專程造訪，她妄想能從蕭條的園區裡訪問到「真正」的原住民。開朗的北露、嚴肅的哈勇與天真的彼得，用笑中帶淚的告白，讓假山假水假原鄉留下最真誠的交流。 導演徐堰鈴表示在劇本創作初期，與編劇游以德Sayun Nomin不時討論表演學與族群議題，更在開始排練後，深感自己才像是個研究生，一直在接受學習泰雅文化的知識，也直到排練中後期，才理解這是一齣物質與非物質的對話，至於物質（現實）的部份與非物質（精神）的部份在哪裡，則是劇組認為這個作品之所以會在劇場發生的重點，「像劇中研究生對族人提出的那些經典的田野調查問題，卻離這些努力在園區生活的原住民族人很遙遠。」
等待許久的還有為這齣戲編劇暨演員游以德Sayun Nomin，產生這個劇本的靈感來自於她與教授前往部落中進行田野調查時，遇到曾致力原住民運動的一位耆老，這位耆老告訴她：「無論別人怎麼說你，只要你記得泰雅精神是什麼，你就不用怕。」
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