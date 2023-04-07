前總統馬英九訪問中國大陸12天，這趟旅程融合了祭祖與交流活動的行程，引發高度關注。有一份最新的網路投票，詢問網友「馬英九訪中返台，你滿意他這幾天的表現嗎？」達63%的網友滿意馬英九這幾天的表現。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》7日針對「馬英九訪中返台，你滿意他這幾天的表現嗎？」舉辦網路投票，截至7日傍晚8點，已有1.3萬人投票，有63%%的網友滿意馬英九這幾天的表現，但也有37%的網友表示不滿意。

網友紛紛表示，「有交流就是好事，辛苦了」、「70歲的老人還能有這樣的魅力跟風采，真不簡單」、「能真正做到和平交流，才是為人民著想的領導人」、「真男人耶」、「馬先生高規格訪中，創造極高的國際地位，有效促進兩國經貿發展再創經濟奇蹟」、「只有佩服，現在是勇腳馬」。

也有網友認為，「已經很不錯了」、「不滿意的其實可以讓民進黨的代表人物過去論述一下」、「溝通比對立好多了」。