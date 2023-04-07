桃園市中壢區內定綠塘水岸公園工程，由桃市府與農水署合作辦理，地點位於中壢內定里內定七街旁，鄰近住宅區，總面積約9.3公頃，堤岸全長約1140公尺。今舉行開園典禮，埤塘變身水岸公園，打造休憩功能與維護生態棲地並重的生態公園，有望提升當地居民生活環境品質，成為親子同遊、環境教育及居民聯誼的好所在，桃園市長張善政也說，特色美景相信不僅中壢民眾會喜歡，其他地區民眾也會慕名而來。

桃園市中壢區內定綠塘水岸公園工程，由桃市府與農水署合作辦理，地點位於中壢內定里內定七街旁，鄰近住宅區。（蔡明亘攝）

張善政表示，桃園大圳系統4-2號埤塘景觀改善工程花費許多心思，感謝農水署、內政部營建署與市府共同合作改善埤塘環境，打造為內定綠塘水岸公園，提供民眾休憩、觀景與生態保護的美好空間。此工程總經費5542萬元，農水署分擔1500萬元、營建署補助650萬元，其餘由市府支應，今年1月竣工，今正式開園啟用。

桃園市為千塘之鄉，位於中壢區的內定綠塘水岸公園今日啟用，市府整合地方休憩需求，將原桃園大圳4-2埤塘打造為生態景觀公園。（蔡明亘攝）

張善政指出，4-2埤塘土地所有權人為農水署，本案採農水署委託市府代為開闢及維管的合作模式，由農水署桃園管理處提供土地同意書，市府工務局負責開闢工程，完工後陸域交由中壢區公所維管， 水域則由農水署維管。

桃園市長張善政也說，特色美景相信不僅中壢民眾會喜歡，其他地區民眾也會慕名而來。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

張善政提到，中壢區內定里擁有著名的「內定夕照」美景，在內定綠塘水岸公園可欣賞到美麗夕陽，埤塘周邊還種植樟樹、落羽松和山櫻花等植栽，充滿值得細細品味的生態與美景，相信除了中壢地區的市民朋友會喜歡，也會吸引其他民眾慕名而來。

桃園市中壢區桃園大圳編號4-2埤塘經改造，化身生態景觀公園，桃園市長張善政今出席開園典禮，並表示在此可欣賞夕陽、落羽松與山櫻花等美景，相信會吸引許多民眾慕名而來。（蔡明亘攝）

張善政也說，桃園為「千塘之鄉」，埤塘是桃園特色，也造就許多美景，近年市府與農水署合作，逐一改善埤塘環境，轉化成兼具休憩及生態保護空間，未來希望延續這默契及合作模式，繼續攜手努力。

工務局長汪在宙表示，內定綠塘水岸公園是桃園大圳系統編號4-2埤塘，屬於「高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫」的農業區，總面積9.34公頃，堤岸全長1140公尺，鄰近大江購物中心二期擴建工程及「高速鐵路桃園車站特定區計畫」。

汪在宙說，埤塘周圍為住宅聚落、稻田，除埤塘棲地動植物，入冬之際還可見遠途而來的候鳥，生態資源豐富；此外，內定綠塘是為高位埤塘，可以持續維持既有灌溉功能。

桃園市中壢區內定綠塘水岸公園，北側廣場及造型棚架涼亭。（蔡明亘攝）

汪在宙提到，市府整合地方需求，整建兼具田園、社區及棲地並重的生態公園，內定綠塘水岸公園工程項目包括主入口景觀及意象設計、園區透水步道、環境教育導覽設施、北側廣場及造型棚架涼亭、內定七街旁新設人車分道之人行綠帶空間、南側稻作休憩觀景涼亭、照顧多元使用者之休憩景觀座椅等。另也採低強度開發原則，盡力保留現地原生喬灌木，並新設四季景觀植栽，維護埤塘生態與棲地動植物。