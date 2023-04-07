白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》又有驚豔演出，明（ 8日）播出「最傳奇經典Show」，邀來李子森、杜忻恬、陳思瑋、明亮、蔡亞露、張涵雅、鄭進一、李兆麟、吳美琳、郭宗祐、陳思安、余曼曼等熱舞獻唱，歌手進行台語金曲大拼盤、創作唱將新兵、大牌秀等三回合，拚實力、比顏值、秀歌藝，內容精彩。

主持人白冰冰在跨年時演唱宇多田光的「First Love」引起廣大迴響，很多年輕人猛敲碗，希望她在想一個令人驚豔的表演，白冰冰姐對此則說：「有些年輕人不是說我破壞了他們的青春夢嗎？還要讓我再驚嚇一次嗎？」但這確實也勾起白冰冰的挑戰魂，「你們看到的白冰冰從來都沒有懈怠過，我一直在學新的東西」。

白冰冰（中）巧扮櫻木花道，和東諺（左起）、陳思瑋、、李子森、阿文開心尬球。（中視提供）

這回在節目中，白冰冰突破自我，頂著紅髮，穿著球衣出場，與李子森、陳思瑋、台一線合唱《灌籃高手》主題歌「好想大聲說喜歡你」，尬歌、尬舞，全場一片尖叫聲，過程還加入投籃橋段，不料在投三分球的時候不斷被孔鏘老師的音效嚇到，讓白冰冰氣罵：「我要收驚！」

選唱日文歌，白冰冰覺得是給年輕歌手一個挑戰：「日文對我來說很簡單，但對兩個男生來說很難，李子森、陳思瑋是用注音符號來記歌詞，相當吃力」陳思瑋為了練舞更是錄影前一天都沒睡，就希望完美演繹歌曲。而李子森則說這首歌是他童年滿滿的回憶，唱起來非常過癮。白冰冰透露自己已年近70，跟著年輕藝人跳舞、投籃，其實非常吃力，但白冰冰仍願意嘗試，就希望引發觀眾共鳴。

本集亮點除了《灌籃高手》主題歌的精采表演，節目也邀請到被選為國家隊的跆拳道高手胡子萱，和其他學員一起表演，結合跆拳道與舞蹈的演出充滿活力，更多精彩內容就在本週六(4／8)晚間8點中視《我愛冰冰Show》。