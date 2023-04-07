在PC、消費性電子等正處於傳統淡季，又有終端需求不振的問題，在先前法說會中，光寶便預期第一季與第二季預計都是營運谷底，隨著供應鏈庫存降低、傳統旺季帶動需求，客戶在第三、四季有機會重新拉貨，光寶也看好伺服器電源將今年營收年增率仍將維持先前預估的3成，包括充電樁、車載充電器、ADAS用鏡頭、LED車燈、車內LED照明等在內的車用產品，接下來的三～五年都會高速成長。

而在伺服器電源3月出貨終於明顯增加下，光寶表示3月營收來到127億元，月增17％，而也因為PC與消費性電子不是需求不佳、就是庫存過高，3月營收仍比去年同期少了11％。

光寶表示，光電部門三月營收占比為22％；其中，光耦合器需求穩定，加上電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨持續成長的帶動下，光電部門營收月增逾10％。而雲端及物聯網部門3月的營收占比為37％，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門整體營收月增逾15％，至於資訊及消費性電子部門營收佔比為41％，其中高階電源供應器出貨穩定，產品組合持續優化，帶動資訊及消費性電子部門整體營收月增逾20％。