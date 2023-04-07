海運業風波再起！美國西岸兩大港口洛杉磯、長灘港周四（6日）無預警停擺，據悉為一直談不攏的勞資談判，加劇勞動力短缺問題。海運業認為，此次行動帶有組織性，可能是針對勞資談判的示威行動。

外媒報導，卡車運輸業通知顯示，港口因為勞動力短缺問題，將在當地時間6日下午5點關閉。目前無法得知重啟時間。物流公司Junction Collaborative Transports營運長Ian Weiland證實港口關閉的消息。

據悉，海運業猜測港口停擺是工人罷工所致。根據美國運輸業信件通知，將此次停擺事故解釋為「意外的情況」（unforeseen circumstance），目前仍在了解詳細情形。

ETtoday新聞雲報導，海運業前高層人士透露，過去這種情況很少見，兩萬多名工會成員，多數仍可以正常運作，判斷這樣的動作應該是有策略運用，可能是對資方合約遲未簽署所進行的示威行動。