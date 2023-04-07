過往有不少好用的通訊軟體，包括已經消失的MSN、YAHOO即時通，以及仍存在的Skype、What's app等，但如今幾乎已被LINE所取代，就有網友詢問，現在台灣人越來越少用Skype，是不是已經比不上LINE，卻釣出許多內行人，直指Skype一功能非常好用，在國外會感動到流淚。

網友在臉書「爆廢公社二館」發文詢問，表示自己觀察發現，現在台灣越來越少人用Skype，每個人都轉去用LINE，明明Skype存在那麼久，為何現在比不過LINE，引起討論。

內行人表示，Skype在國外仍佔大宗，而且可以打0800客服的功能非常好用，是其他APP辦不到的。(示意圖／shutterstock)

不少人贊同Skype比不過LINE說法：「Skype檔案很肥大，超吃空間」、「LINE結合一堆平台，還有貼圖，Skype怎麼比」、「LINE明顯很用心經營，Skype感覺沒啥企圖心」、「手機上LINE比Skype好用太多」、「太慢手機化，而且方向也搞錯了」、「LINE很接地氣，當然會普及」。

但有內行人點出Skype一個功能，是其他APP比不上的，那就是撥打0800客服：「Skype打銀行客服很好用，因為手機打不了0800」、「你在國外需要打0800的時候，就會感動到想哭」、「外國人用Skype還是佔大多數」、「你看國外公司開會，用的都是Skype」、「LINE在台灣佔大宗，在國外就相反了」。