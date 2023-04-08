富比世雜誌（Forbes Magazine）報導，馬斯克在推特上被問及他認為誰是替代現任美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的理想人選？
馬斯克推文回覆說：「可能是巴菲特。他可能每週不用一小時就能做好份內工作。」
他在推文中還說：「任何有長期高度成功投資紀錄的人，都能表現出色—這個職位基本上是基金管理的放大版。」
美國首富馬斯克（Elon Musk）今天推文指出，他認為億萬富豪投資家「股神」巴菲特（Warren Buffet）是美國財政部長理想人選。
富比世雜誌（Forbes Magazine）報導，馬斯克在推特上被問及他認為誰是替代現任美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的理想人選？
馬斯克推文回覆說：「可能是巴菲特。他可能每週不用一小時就能做好份內工作。」
他在推文中還說：「任何有長期高度成功投資紀錄的人，都能表現出色—這個職位基本上是基金管理的放大版。」
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