富比世雜誌（Forbes Magazine）報導，馬斯克在推特上被問及他認為誰是替代現任美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的理想人選？

馬斯克推文回覆說：「可能是巴菲特。他可能每週不用一小時就能做好份內工作。」

他在推文中還說：「任何有長期高度成功投資紀錄的人，都能表現出色—這個職位基本上是基金管理的放大版。」

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