【立綱氣象報報】週休乾冷空氣到 天氣晴 北部探15度

鋒面逐漸遠離，換乾冷空氣來報到！明（8）日低溫下探15度，北台灣明顯降溫，只剩下東半部和西半部山區有零星降雨，預估這波低溫到下周日（4/9）過後逐日升溫，下周二（4/11）高壓東移變得更熱。此外，氣象主播戴立綱指出，目前菲律賓海上的熱帶擾動成為颱風的機率並不高，且無論是否成颱，對台灣都沒有影響。

受到乾冷空氣影響，各地降雨逐漸趨緩。（圖／氣象局提供）

氣象局資料顯示，今晚至明日的水氣減少、雨勢漸緩，僅東半部及西半部山區仍有局部短暫降雨，其他地區普遍多雲到晴。

明日氣溫方面，北部及宜蘭低溫約15到17度，其他地區約17到20度，白天高溫回升不明顯，北部及宜蘭僅18、19度，整天感受偏涼，中部及台東約20到23度，南部在25、26度左右，南台灣要特別留意日夜溫差。

氣象局分享未來一周天氣，預估9日過後氣溫逐日升高。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱指出，受乾冷空氣影響，周休假期（4/8、4/9）北台灣低溫下探15度，各地天氣晴朗，下周一（4/10）氣溫略升；下周二（4/11）高壓東移整體感覺更熱。至於目前菲律賓海面上的熱帶擾動是否有機會成颱？戴立綱表示，無論其往西或往北走，都和台灣有距離，「對我們沒有影響」。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》說明，目前位於菲律賓東南方的熱帶擾動90W未來幾日逐漸整合、增強，雖成為颱風的機率不高，但仍可能升格為熱帶低壓，未來5天緩慢移動，下周三到下周四（3/12、3/13）才會靠近穿越菲律賓，不過仍有變數，需繼續觀察。