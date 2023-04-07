桃園市政府教育局為落實12年國教「成就每一個孩子」願景，挹注經費補助轄內國中與鄰近技術型高中，合辦抽離式技藝教育課程及技藝教育專案編班，鼓勵學校在因材施教、適性揚才教育理念下，引導學生瞭解自我興趣，並藉實際操作與校外參訪，及早體驗職場，找到適合自己的多元進路。桃園市111學年度國中技藝教育競賽以「數位科技，創新永續」為主題，辦理9職群共20主題的競賽，正如火如荼展開，各場賽事皆精采奪目。

教育局表示，今在育達高中展開精彩絕倫的青少年西餐達人秀，這次術科競賽考題為「白酒燴雞附香芹橄欖型馬鈴薯」，白酒燴雞的雞胸要煎至金黃、奶油醬汁要濃稠適當不可以油水分離，而香芹橄欖型馬鈴薯要削出4顆大小一致的橄欖型，穩定刀工也是一大重點。

今天有來自桃園50所國中的83位選手匯聚在育達高中爭奪西餐達人寶位。（蔡明亘攝）

除測試烹飪技巧及廚藝外，選手在烹調過程的工作衛生、操作流程及清理順序也是重要評分項目，競賽選手須在50分鐘內完成食材料理、烹調、工作檯清理作業，並呈現具備色香味的菜餚，才有機會脫穎而出。在場邊可見各選手不疾不徐展現精湛刀工、成熟廚藝，以及獨具風格的擺盤構想，從評審淺嚐後滿足的表情中也能看出評審對本屆競賽選手的肯定。

桃園市國中技藝競賽登場，許多選手都分享備賽心聲。（蔡明亘攝）

今天有來自桃園50所國中的83位選手匯聚在育達高中爭奪西餐達人寶位，平興國中許丞毅同學表示，自己會主動申請加入技藝課程是因對餐飲很有興趣，想要學會更多有關料理的知識和技術，參加競賽的動機則是想要從比賽中吸取寶貴經驗，為自己的主廚夢累積充足經驗值。

過嶺國中的李宜蓁因為對餐飲有濃烈興趣，另想再多了解各科系在做什麼，所以參加國中技藝班，她表示在這幾個月的訓練過程中，更加確定未來會讀餐飲科，繼續探索適合自己的餐飲類型，也期望在這次競賽能取得好名次，把獎學金做為日後的材料費。

平鎮國中胡力勻則是在母親鼓勵下參加學校的技藝教育課程，且在育達高中餐旅群科專業師資、優質環境及豐富學習活動的培育下，讓他更堅定未來生涯的方向，他激動地說「我最記得在訓練過程中有一次在煮醬汁的時候，不小心把醬汁倒到火爐中，真的嚇死我了！好險有師傅即時救援，有驚無險地完成製作，也化解一次危險」。

胡力勻表示，在整個術科訓練中，最困難的部分是削馬鈴薯，後來經過反覆練習，慢慢能掌握訣竅，還記得初次順利完成時那雀躍心情，他也在練習過程中結交不少志同道合的朋友，體會到「只要我願意，沒有什麼不可以」精神，他也期許自己能在這次競賽中拿到好名次，才不愧對所有幫助過他的師長。

龍興國中吳峻偉平常在家就會做菜，參加技藝班過程中發覺自己實力不錯，更被師傅稱讚有當選手的底子，但這次比賽要和80多位對手競爭，還是讓他有點緊張，他認為擔任選手，就是要耐著性子一直練習同一個東西，練到熟能生巧程度，當選手還有一個重點就是永不放棄，要一直練，練到最好。

教育局表示，從同學們的分享，能充分體會參賽選手備賽過程的毅力與獲獎的決心。為肯定學生學習技藝技能與參加技藝競賽的志氣，自前年度起更加碼頒發獎勵金，第一名選手獎金2萬元、第二名1萬2千元、第三名1萬元，期許市內各國中能持續安排多元技藝教育課程與活動，鼓勵學生參與技藝教育、協助學生發掘自我潛能，讓學生心中的生涯藍圖日漸清晰。