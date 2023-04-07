《中國證券報》報導，中國船舶集團7日透露，中國船舶集團有限公司6日已與法國達飛海運集團在北京簽訂合作協定，協定包括建造2型16艘超大型貨櫃船，金額達210多億元（人民幣，下同，約合新台幣924億多元），創下了中國造船業一次性簽約貨櫃船最大金額的新紀錄。

報導稱，此次訂單包括12艘15000TEU甲醇雙燃料動力大型貨櫃船和4艘23000TEU液化天然氣（LNG）雙燃料動力超大型貨櫃船。這也是中國船舶集團首次批量承接甲醇燃料動力貨櫃船訂單，標誌著中國船舶集團一舉躋身全球新型清潔能源動力船舶俱樂部。

據瞭解，該型15000TEU甲醇雙燃料動力大型貨櫃船由中國船舶集團旗下江南造船（集團）有限責任公司和大連船舶重工集團有限公司分別建造6艘，分別由江南造船和中國船舶集團旗下第七○八研究所自主研發設計。該型船採用綠色甲醇作為主要燃料，可實現全航程淨零排放，擁有完全自主智慧財產權。該型船總長366米，型寬51米，型深30.2米，可承載15.6萬噸貨物。

這次簽約的4艘23000TEU LNG雙燃料動力超大型貨櫃船，是2021年6月完工交付的9艘同類型船的升級版，由中國船舶集團旗下滬東中華造船（集團）有限公司建造、七○八所自主研發設計，同樣擁有完全自主智慧財產權。該型船總長399.9米，型寬61.3米，貨艙深度33.5米，甲板面積2萬3978平方米，相當於3.5個標準足球場。該型船一次能裝下2萬3000口標準貨櫃，可承載22萬噸貨物。