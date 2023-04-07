英國《每日郵報》日前報導，研究長壽者的專家認為，百歲人瑞的共同之處至少有4個：維持人際關係強健、人生有目標、注重靈性面、懂得釋放壓力。該報6日彙整7名百歲人瑞分享讓自己保持心境年輕快樂的心法，交集點之一是工作，持續給自己找事情做，好處多多。

《每日郵報》報導，受訪的人瑞認為，積極的生活態度、活在當下、長期與嗜好為伍、保持心思敏銳，都是能讓自己心境常保年輕的方法。人生總有艱難困苦的時候，積極態度有助促進心理健康，讓大腦運作良好、避免發生老年人或失智症患者常見的認知能力下降。

找到社群歸屬感也是長壽良方。美國奧勒岡州立大學老年計畫主任奧德溫（Carolyn Aldwin）說：「在大城小鎮都找得到那種有老人家聚在一起的小店，每天或每個星期碰面。讓自己加入社區或社群，這是很好的方式，也很重要。」

■史崔頓，100歲

史崔頓（Margaret Stretton）是土生土長的倫敦人，曾參與一次世界大戰時期成立的「婦女土地軍」（Women’s Land Army）代替上戰場的男人種田，她在地方教會工作多年，直到99歲才退休。她心目中的「年輕之泉」是穩健的人際關係與人生有目標，這兩樣都能透過工作擁有。

她說：「過去2年我一直幫地方慈善團體做果醬。今年我募到的款項已超過100鎊（約新台幣3780元）。其實，我活了這麼久，這根本不是我能控制的事情。我也不明白自己何以有此福氣能活這麼大歲數。」

■巴茲曼，102歲

巴茲曼（Norma Barzman）在美國加州從事編劇工作。她說，自己對於多種嗜好熱情不減，幫助她拓展人際圈子：「有些人老了以後幾乎什麼也不做、什麼都不關心，我倒是很喜歡見識新的事物。我見過跟我同齡的人們對事物保持接觸的興趣，他們工作到老，或是寫作、繪畫，日子快樂多了。讓自己一直有事可做就對了！」

■愛普菲爾，101歲

愛普菲爾（Iris Apfel）出生於美國紐約，從事室內設計、經營企業多年，97歲那年成了模特兒。她把老當益壯歸因於自己熱愛設計與模特兒工作：「我常說，熱衷於我手上的工作，全心全意投入，讓我常保年輕。」她今年2月受訪時表示，84歲那年接到人生第一場時尚圈重要工作：「我覺得年齡不過就是數字，這是老生常談了。所以，我絕對不會停止工作，我的人生哲學就是活在當下，昨天已經過去了，明天會不會到來你也不曉得，那就好好享受今天。」

愛普菲爾97歲那年成了模特兒，至今仍會公開露面。圖為2021年她在紐約出席活動留影。（資料照／美聯社）

■麥嘉瑞，102歲

麥嘉瑞（Gladys McGarey）是醫師，曾經出書談長壽祕訣。她認為，延年益壽的關鍵在於生活有目標。她接受美國財經媒體CNBC「成就」（Make it）網站訪問時說，找到人生的「緣由」，就更可能找到屬於自己的社群，這也是有助長壽的基本要項之一。

■卡爾布，100歲

卡爾布（Bernard Kalb）出身美國馬里蘭州，他是美國資深新聞記者，曾任國務院發言人，今年1月以100歲高齡辭世。他在世的時候，年紀一大把了還是對時事瞭若指掌，這是他在新聞圈長年耕耘養成的習慣。他生前說過：「我每天早上把報紙從頭看到尾，把最要緊的內容劃記，然後努力記在腦子裡。我想待在新聞圈最前線，讓人引起興趣是一份責任。張大眼睛，自由感受，躍向未來！」

每天或每個星期找一天與其他長者一同聚聚，能營造歸屬感，讓自己融入社群。（圖／Shutterstock）

■梅納克，103歲

在芝加哥出生長大的梅納克（Roslyn Menaker）曾經營精品店多年，她很喜歡打扮得漂漂亮亮出門：「我戴上美麗的帽子，每天出去散步，現在坐輪椅也照樣出門。還有什麼也很重要呢？快樂，喜悅，心懷感謝，用積極的眼光看待未來，仁慈慷慨，盡量不發愁憂慮，不要吸菸飲酒。但偶爾小酌一杯還是可以的。」

■齊特罕，103歲

齊特罕（Ida Cheatham）是維吉尼亞州人，做過管家，曾經營餐飲業。她重視積極正面的人生態度：「仇恨會毀掉一個人，毀掉人的神志。如果你與別人意見不合或別人虧待你，你把話說清楚之後就放下，繼續過日子。我熱愛人生，所以，發生任何事情，不管有多糟，我都能應付。」