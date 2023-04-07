桃園市一名71歲范姓老婦人6日中午接獲一名自稱姪女的來電，佯稱投資生意需要30萬週轉，行員關懷提問時發覺有異，立即聯繫警方到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，老婦人才恍然大悟自己陷入詐騙陷阱，事後感謝行員與員警幫她守住積蓄。

平鎮警分局宋屋派出所副所長楊大廣表示，家住平鎮區民族路的范姓老婦，6日下午1時許接獲一名自稱老婦人姪女的來電，兩人交談一段時間後，該名女子提到做生意需要30萬週轉，隨後要求老婦人加LINE聯繫，並將匯款帳號傳送給老婦人，希望「姑姑」能夠幫忙救急。

老婦人不疑有他，二話不說就拿著存摺及印鑑跑到平鎮區某銀行準備匯款，但在填寫匯款單時，因不斷說電話，讓承辦的行員察覺有異，且老婦人對行員的關懷提問完全置之不理，行員見狀趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說老婦人的行列。

起初老婦人仍深信不疑執意匯款，但在行員及員警的勸說之下，員警並向老婦人解釋詐騙集團利用「假冒親人」詐騙案例後，老婦人才了解自己遇到詐騙，且銀行也解釋歹徒是為了不讓被害人察覺，所以才會特別要求被害人在銀行休息前夕前往匯款 ，讓被害人察覺遭詐後也無法止付，這時老婦人才了解自己是遇到詐騙，老婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。