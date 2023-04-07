新竹市112學年度總量學校共有5間，分別是光武國中、竹光國中、培英國中、三民國小及關埔國小，各校登記數共計2740人，招生數計2377人，錄取率為86.75％。市府指出，總量學校已3月18日受理登記作業，約有363人將由教育處輔導轉分發到他校，因總量學校名額有限，提醒正取學生務必於4月8日前完成報到程序。

市府教育處指出，目前總量學校刻正辦理報到作業，因名額有限，正取生若有未報到者，將依缺補實，逐一通知備取者，而未能錄取者請依各校轉分發學校原則，逕向轉分發學校進行報到。

依據各校總量限制作業規定，未錄取者需依轉分發原則進行分發，即倘有共同學區學校者轉分發至共同學校，單一學區者，則轉分發至鄰近指定學校。

而近期有民眾關心光武國中單一學區轉分發學校只能選擇建華國中，教育處表示，光武國中單一學區轉分發學校「可依家長意願選擇離家近的新科國中或建華國中」，非僅能選擇建華國中。

此外，市府已於2月28日召開關埔地區學區劃分公聽會蒐集相關意見後，積極規畫進度，持續追蹤新竹市學區劃分、總量管制修法、居住事實查核及安心通學專車等各案。

針對學區劃分檢討，依據公聽會民眾訴求，除納入專家學者、落日條款建立之意見，市府已於3月訂定新竹市學區劃分及調整審議實施計畫，正邀集議員、學校、家長代表、專家學者及市府相關局處，成立學區劃分及調整審議委員會。

後續也將透過會議共同討論研議新竹市學區劃分相關事宜，包含學區劃分原則、方式、學區調整提案研議、預告實施日期、落日條款等。

至於民眾關心，總量學校居住事實查核的部分，教育處也已參考各縣市規定，研擬班級總量限制辦法草案，刻正蒐集各校意見，後續將循法制程序進行法規修正，於今年先行預告，於113學年度執行居住事實查核。

教育處也表示，目前是學校網路報到期間，學生也已陸續完成報到作業，5月1日至5月6日則是一般學校網路報到時間，提醒各位新生家長，屆時也可多加利用線上報到系統直接報到。