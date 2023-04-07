日本政府於4月5日大幅放寬對中國旅客的邊境防疫政策，大型零售企業亦極力擴增免稅商店。日媒指出，日本最大的家電連鎖企業山田控股（YAMADA HOLDINGS）的免稅商店將比疫情前擴大5成，大型藥妝店松本清可開嘉來（Matsukiyo Cocokara&company）的免稅店也增加2成。為富裕階層提高旅遊品質的戰略調整也在擴大。旅遊消費是支撐日本國內經濟成長的主要因素，中國旅客的重要性將持續增加。

《日經中文網》指出，新冠疫情發生的2019年之前，山田控股僅在東京等主要城市開設了約170家適用免稅政策的店舖。2022年到2023年5月，免稅店擴大到岩手縣和熊本縣等地方和郊區，數量達到約260家。免稅店比例從1成提高至約3成，山田控股還調整了店舖內商品的種類。過去以生活家電為主，現在則增加音響器材等休閒商品。

松本清可開嘉來通過旗下的「松本清」等將免稅店擴增至約1200家，比疫情前增加2成。該公司的相關負責人表示：「考慮到黃金周將會出現顧客擁擠，正在討論擴充會説漢語的員工」。

據日本觀光廳統計，在2019年的訪日外國人消費額中，購物費用佔3成以上，是金額最大的消費項目。中國人的消費額尤其高。今年1月，中國政府放寬出入境限制，日本也隨之放寬防疫政策，各大零售商對中國遊客充滿期待。

日本大丸松坂屋百貨商場4月1日在大丸心齋橋店（大阪市）重啟了一度停業的南館4樓的化粧品賣場，該賣場的免稅櫃臺安排了擅長外語的店員，專門接待訪日遊客。日本的百貨商場對訪日遊客的高額消費也抱有很大的期待，松屋銀座店（東京中央區）3月的免稅銷售額恢復到了2019年同月的99％。據説「新冠疫情前不怎麼購物的美國遊客也很多」，三越伊勢丹從4月起將接待富裕階層訪日遊客等的外商部門的員工增至原來的1.4倍，酒店面向富裕階層的業務也不斷擴大，大型酒店提供各種旅遊住宿套餐。

報導說，日本國家旅遊局（JNTO）統計，2月的訪日遊客數量約為147萬人，恢復至疫情前的約6成。2023年的訪日遊客數量保持在每月150萬～200萬人左右，全年有可能達到2000萬人左右。訪日遊客入境消費總額，有望比上一年增加2兆日元以上。