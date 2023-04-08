路透社特別報導，根據對9名離職員工採訪結果，2019至2022年間，有一些特斯拉（Tesla）員工透過公司內部通訊系統私下分享用戶座車監視器所拍下有時高度侵犯隱私的影片和照片。

這類影像有些拍攝到用戶的尷尬鏡頭，一名受訪者就形容，他看過一名男子全裸走向車輛的影片。

員工分享的鏡頭也包括車禍和馬路怒火事件（road-rage incident）；2021年一段影片顯示，一輛高速行駛的特斯拉車在一個住宅區撞到一名騎著自行車的兒童，撞擊力道之大，使得人車飛向不同方向。

有7名離職員工告訴記者，他們工作使用的電腦程式能顯示這些鏡頭的拍攝位置，可能因此洩露車主的居住地點。

其中一人說：「我們因此看得到用戶的車庫和私人住宅內部情況。這麼說吧，你也知道，特斯拉用戶若在他們車庫內擺上什麼特別的東西，大家就會把它分享出去。」

有時特斯拉經理人也會阻止員工在公開的線上聊天平台Mattermost不當分享影像，並指這違反公司的政策。不過離職員工說，相關的截圖和哏圖仍持續在Mattermost的私人聊天室流傳，員工會一傳一或小群體分享，直到去年年中還是這樣。