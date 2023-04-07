根據業界取得一分由洛杉磯ETS LAX發給拖車圈的通知，指出由於無預期的情況導致工人短缺，ETS LAX決定美國時間6日晚間5點後暫停作業，期待7日恢復正常運作。

對此，台驊董座顏益財研判，美西洛杉磯與長堤港停工應該是短期狀況，主要是人工短缺。接下來9日復活節放假，可能也會有些影響。

但也有船公司認為，事出突然有點「詭異」，在通知貨代與客戶時說明，美西6日有機台工人沒上工，剛好很多LA/LB碼頭沒有太多船靠泊，因此海關關閉，也許等到7日再看看工人上工狀況。

美西碼頭工人合約在去年6月底到期，至今仍未就新約與資方達成協議，雙方談判重點包括碼頭自動化、工人調薪與福利等，還喬不定。

業界表示，美西碼頭工人過去在談判新約期間，曾發動半日、一日或多日「罷工」，且通常會預告。但這回談判時間拉長，也還沒有出現罷工情況，加上許多貨主擔心美西罷工，已將貨轉往美國東岸進出，也是影響美西碼頭工人談判的變數。